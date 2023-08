※ご質問、ご購入はプロフィール必読後にて!

※下記はブロック対象

・プロフィール未読質問

・値下げ交渉金額提示無し

・大幅な値下げ交渉

※当方の画像転用転載不可。

※購入された時点で商品説明とプロフィールをご確認ご承諾いただいたものとし、お取り引き致します。

商品説明、プロフィールに記載事項に不安、不服のある方、ご承諾いただけない方とはお取引できません。

※質問、交渉中、値下げ後でも早い者勝ちです。

■ブランド: GRACE CONTINENTAL

モッズコート

サイズ36 ※余裕のあるデザインでMサイズの方でも着用可能なサイズ感かと思います。

(平置き約cm)丈69 身幅50 裄丈8 70

ウエスト、裾、 ブラウジング 可能

●淡いベージュに パステルカラー の 水色 がアクセント。

●ウエストのブラウジングでメリハリあるシルエットに!

● ふんわり 軽い着心地で袖は ロールアップ 可能、 余裕のあるデザインなので、インナー次第で春〜初夏前、秋口など長い期間愛用頂けます。

※一度程着用、目立った使用感や毛玉や汚れも無く状態はとてもよいかと思います。ですが素人検品のため必ず見落としはあるとお含みおき下さい。細かな点を気にされる方、ご自身の目で確かめないと納得できない方は購入不可

※不明点ご質問ください。

※採寸サイズについて、測り方の違いなどにより、誤差が出るものと承諾の上ご購入ください。少しでも気になる方は、具体的に測り方を指示の上コメントにて問い合わせください。

※出品中すべての商品に共通しますが保管上のシワや柔軟材などの匂い移りがある場合あり。

※コンパクトかゆうパケットかゆうパケットプラスかネコポスに入らない場合は、宅急便かゆうパック発送、梱包(折り畳む、圧縮など)による畳シワ気になる方購入不可。追加送料負担いただければ余裕のある梱包にて発送可能、コメントくださいませ。

※急ぎの発送は購入前にコメントにて問い合わせください。

※購入後の発送催促、問い合わせNG。

※ペット喫煙者無し。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド グレースコンチネンタル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

