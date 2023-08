【冬バーゲン★】 クラウドモンスター オン ランニング ホワイト系 シューズ ジョギング スニーカー

この度はご覧いただきありがとうございます。

PHARRELL WILLIAMS × BILLIONAIRE 25.5cm

【商品詳細】

ブランド名 On

商品名 Cloud monster

サイズ 25㎝

カラー Frost | Cobalt

【商品状態】特に目立った汚れもなく、まだまだ長くお使いいただけます。

商品管理番号 A33-0981 HB049

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド オン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

