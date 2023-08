沢山の中から、こちらの商品をご覧頂きありがとうございます(^^)♪

○商品

○サイズ

ジャケット

表記 42

肩幅 41.0 cm

袖丈 61.0 cm

身幅 49.0 cm

着丈 68.0 cm

パンツ

表 記 42

ウエスト 74.0 cm ウエストゴム

股 下 67.0 cm

モ モ 幅 29.0 cm

裾 幅 19.0 cm

平置き実寸、自身で採寸している為、若干の誤差はご了承下さい。

○カラー

ダークネイビー

○素材

ポリエステル 91 %

ポリウレタン 9 %

○状態 A

ヴィンテージ品ですが新品未使用に近い商品です。

検品は慎重に行っておりますが素人検品の為、見落としがあるかもしれません。

○配送

「即ご購入」頂いて結構です。

基本、お支払い後、24時間以内に発送します。スピード配送を心掛けておりますが、都合上遅れる場合はご連絡させて頂きます。

梱包に関しましてはSDGsを目的に梱包袋を再利用しコンパクトにします。また梱包はコンパクトにしますので、折りシワなどはご了承下さい。

○その他

商品到着後、ご不明点がございましたら必ず評価前にお願いします。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

中古品でございますので神経質な方やご理解頂けない方はご遠慮下さい。ご理解頂ける方のご購入よろしくお願いします。

NO 688845

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ポールスミス 商品の状態 未使用に近い

