2022新発 vintage nike ニットキャップ　ビーニー　古着　ビンテージ　キャップ ニットキャップ/ビーニー

※サイズは記載がありますのでそちらを参考にお願い致します。
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着用画、着用感のコメントはすべて削除させていただきます。
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素人寸法になりますのであらかじめご了承ください。
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サイズ フリー
Supreme Rose beanie 新品未使用
横幅約22.5
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高さ約22
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素人寸法になります。
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15年程前のビンテージデザインになります。
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古着、ビンテージ品にご理解ある方のみよろしくお願いいたします。
【未使用品】F.C.R.B. SMALL CLASSIC LOGO BEANIE
Supreme New Era Big Logo ヘアバンド
小さくして梱包し、ネコポスもしくはコンパクトBOXに入れて発送します。型崩れ等が気になる方はプラス600円で箱に入れて発送させていただきます。
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その他、スナップバック、ベースボールキャップ、キャンプキャップ、メッシュキャップ、ハット、ベルハット、クラッシャーハット、ビーニー、ニットキャップ等出品していきます。
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ナイキ ・ アディダス ・ プーマ ・ チャンピオン ・ ラルフローレン ・ トミー・stussy等 USA製 80s 90s ヴィンテージ古着 トップスであれば レディース シャツ Tシャツ の夏物から トラックジャケット スウェット パーカーの秋冬物やジャケット類ではナイロン アノラック ジャケット等の商品も出品中です。
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1点物につき、早いもの勝ち、即購入OKになります。
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※サイズは記載がありますのでそちらを参考にお願い致します。着用画、着用感のコメントはすべて削除させていただきます。素人寸法になりますのであらかじめご了承ください。サイズ フリー 横幅約22.5高さ約22素人寸法になります。カラー マルチ ボーダー15年程前のビンテージデザインになります。古着、ビンテージ品にご理解ある方のみよろしくお願いいたします。小さくして梱包し、ネコポスもしくはコンパクトBOXに入れて発送します。型崩れ等が気になる方はプラス600円で箱に入れて発送させていただきます。propsstore（プロップスストア）EPOCH（エポック）creek（クリーク）geek（ジーク）alwayth（オールウェイス）bedlam（ベドラム）l.l.bean（エルエルビーン）old GAP（オールドギャップ）polo（ポロラルフローレン ）esow（エソウ）ecwcs（エクワックス）jhakx（ジャークス）RWCHE（ローチ）son of the cheese（サノバチーズ）new era（ニューエラ）700fill 1ldk、puts、cup and cone、j.crew、old stussy、minnano 、vega、supreme、Mondaysuck、bott、カーハート、コロンビア、パタゴニアとの相性もいいと思います。その他、スナップバック、ベースボールキャップ、キャンプキャップ、メッシュキャップ、ハット、ベルハット、クラッシャーハット、ビーニー、ニットキャップ等出品していきます。ナイキ ・ アディダス ・ プーマ ・ チャンピオン ・ ラルフローレン ・ トミー・stussy等 USA製 80s 90s ヴィンテージ古着 トップスであれば レディース シャツ Tシャツ の夏物から トラックジャケット スウェット パーカーの秋冬物やジャケット類ではナイロン アノラック ジャケット等の商品も出品中です。1点物につき、早いもの勝ち、即購入OKになります。値下げ交渉は金額を提示の上コメントください。大幅な値下げ交渉はブロック対象となります。また、取り置きはいたしませんのであらかじめご了承ください。カラー···グレー