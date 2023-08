Toogood THE DRAUGHTSMAN SHIRTS LIMITED EDITION 4

Toogood本国のサイトより購入した商品で、タグにはSold by TOOGOODの文字が入ってます。Malgorzata Banyとのコラボレーションから生まれたアイテムで、

購入後、3回しか着用しておらず、かなり美品で未使用に近い状態です。

ナンバリングはなかったです。

Toogoodが数年前より好きで、毎シーズンのコレクション発表されるたびに、集めてきました。趣味嗜好も少しずつ変化してきたため、時間を見つけて他のアイテムも出品します。

お値引きの相談などは、前向きに検討させてもらいますので、お気軽にコメントください。

■ サイズ / Size : 4

■ 素材 : Cotton100%

ARTS&SCIENCE(アーツ&サイエンス)、casey casey

(ケイシー ケイシー)、Paul harnden (ポールハーデン)、 Isabella Stefanelli(イザベラステファネリ)、Bergfabel(バーグファベル)などお好きな方にもオススメです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トゥーグッド 商品の状態 未使用に近い

