【同梱不可】 ▪️ウェルスマネジメント50,000円分の株主特別優待券▪️① 宿泊券

ウェルスマネジメント50,000円分の株主特別優待券

ササっと様専用 淡路島 洲本温泉利用券 合計90,000円分 令和7年6月末迄

有効期限 2023年12月31日まで

riririn様専用 マホロバ・マインズ三浦 1泊2食付きご宿泊利用券 4枚



sho.t様 専用

▪️ご利用頂けるホテル■

6/30まで ホテルミュースタイル犬山エクスペリエンス ペア宿泊招待券

・アロフト大阪堂島

無料宿泊券☆札幌

・フォションホテル京都

みゅうママさん専用

・イビス大阪梅田

▪️ウェルスマネジメント50,000円分の株主特別優待券▪️①

・ダーワ・悠洛京都

マホロバ・マインズ三浦 1泊2食付きご宿泊利用券 2枚 2025年1月末期限

・イピススタイルズ大阪難波

★・゜:*:ダイワロイヤルホテル ゜*:・'゜★一泊朝食付ペア宿泊券 株主優待

・ギャリア・二条城京都

洲本温泉旅行券 5万円分



洲本温泉利用券 合計35,000円分

また今回はホテルでの利用に限らず、下記の優待メニューの利用も可能です

フェアフィールドバイマリオット宿泊優待券

・フォションホテル京都 商品詰め合わせ

ササっと様専用 淡路島 洲本温泉利用券 合計90,000円分 令和7年6月末迄

・JA中野市 農産物詰合せ

riririn様専用 マホロバ・マインズ三浦 1泊2食付きご宿泊利用券 4枚

・甘さを約束する奇跡のトマト

sho.t様 専用



6/30まで ホテルミュースタイル犬山エクスペリエンス ペア宿泊招待券

最新情報はホームページでご確認ください

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ウェルスマネジメント50,000円分の株主特別優待券有効期限 2023年12月31日まで▪️ご利用頂けるホテル■・アロフト大阪堂島・フォションホテル京都・イビス大阪梅田・ダーワ・悠洛京都・イピススタイルズ大阪難波・ギャリア・二条城京都また今回はホテルでの利用に限らず、下記の優待メニューの利用も可能です・フォションホテル京都 商品詰め合わせ・JA中野市 農産物詰合せ・甘さを約束する奇跡のトマト最新情報はホームページでご確認ください

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

無料宿泊券☆札幌みゅうママさん専用