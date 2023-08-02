【同梱不可】 ▪️ウェルスマネジメント50,000円分の株主特別優待券▪️① 宿泊券

ウェルスマネジメント50,000円分の株主特別優待券
ササっと様専用 淡路島 洲本温泉利用券 合計90,000円分 令和7年6月末迄
有効期限 2023年12月31日まで
riririn様専用 マホロバ・マインズ三浦 1泊2食付きご宿泊利用券 4枚
sho.t様 専用
▪️ご利用頂けるホテル■
6/30まで ホテルミュースタイル犬山エクスペリエンス ペア宿泊招待券
・アロフト大阪堂島
無料宿泊券☆札幌
・フォションホテル京都
みゅうママさん専用
・イビス大阪梅田
▪️ウェルスマネジメント50,000円分の株主特別優待券▪️①
・ダーワ・悠洛京都
マホロバ・マインズ三浦 1泊2食付きご宿泊利用券 2枚 2025年1月末期限
・イピススタイルズ大阪難波
★・゜:*:ダイワロイヤルホテル ゜*:・'゜★一泊朝食付ペア宿泊券 株主優待
・ギャリア・二条城京都
洲本温泉旅行券 5万円分
洲本温泉利用券 合計35,000円分
また今回はホテルでの利用に限らず、下記の優待メニューの利用も可能です
フェアフィールドバイマリオット宿泊優待券
・フォションホテル京都 商品詰め合わせ
ササっと様専用 淡路島 洲本温泉利用券 合計90,000円分 令和7年6月末迄
・JA中野市 農産物詰合せ
riririn様専用 マホロバ・マインズ三浦 1泊2食付きご宿泊利用券 4枚
・甘さを約束する奇跡のトマト
sho.t様 専用
6/30まで ホテルミュースタイル犬山エクスペリエンス ペア宿泊招待券
最新情報はホームページでご確認ください
無料宿泊券☆札幌
みゅうママさん専用
ウェルスマネジメント50,000円分の株主特別優待券有効期限 2023年12月31日まで▪️ご利用頂けるホテル■・アロフト大阪堂島・フォションホテル京都・イビス大阪梅田・ダーワ・悠洛京都・イピススタイルズ大阪難波・ギャリア・二条城京都また今回はホテルでの利用に限らず、下記の優待メニューの利用も可能です・フォションホテル京都 商品詰め合わせ・JA中野市 農産物詰合せ・甘さを約束する奇跡のトマト最新情報はホームページでご確認ください