激安正規 BURBERRY 新品 ボディバッグ チェックウエストバッグ ブラウン ボディーバッグ

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❦BURBERRYのメンズボディバッグ 保存袋付き❦・新品、未使用・送料無料・匿名配送・他サイトにも出品中のため、 ご購入前にコメントをお願いいたします#haruのバッグバーバリー チェック クロスボディバッグダークトーンのチェック柄に控えめサイズのロゴマークがワンポイント。ファスナー式の開け口と背面ポケットはセキュリティー性を向上します◎アクティブに過ごしたい場面で重宝するコンパクトなシルエットです。保存袋付きなのでプレゼントにもぴったりです。●ブランド：BURBERRY●カラー：ブラウン DARK BIRCH BROWN●サイズ：横上部31cm 下部16cm 縦16.5cm 幅8.5cm ショルダーの長さ：最長約123cm●素材：コットン ポリウレタン●商品詳細：ファスナー オープンポケット ファスナーポケット●付属品：保存袋

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