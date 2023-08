コンビ ネムリラ FF 手動

昨年春に購入しましたが、

使用機会が無くなった為出品します。

ねんね期は嫌がった為使用しておらず、

離乳食初期の腰が座る前、およそ2ヶ月だけ

使用しました。

シートクッションはハウスクリーニングし

本体はアルコール消毒済みです。

使用回数が少いため比較的きれいですが、

シートクッションにワセリンによるシミと

首元付近に毛羽立ちがあります。

(写真4枚目5枚目ご参照下さい)

※リバーシブルの花柄の方は未使用です。

テーブルは未使用ですが、

こちらも小さな擦れがあります。(写真10枚目)

その為「やや傷や汚れあり」としました。

説明書、箱はあります。

梱包・発送たのメル便で発送予定です。

※発送の際に、箱を使用してもらえるかは

ヤマトさん次第なので分かりません。

中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。

ご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。

#コンビ #combi #ネムリラ

タイプ...ローチェア・豆椅子

商品の情報 ブランド コンビ 商品の状態 やや傷や汚れあり

コンビ ネムリラ FF 手動スウィングベッド&チェア マロンブラウン昨年春に購入しましたが、使用機会が無くなった為出品します。ねんね期は嫌がった為使用しておらず、離乳食初期の腰が座る前、およそ2ヶ月だけ使用しました。シートクッションはハウスクリーニングし本体はアルコール消毒済みです。使用回数が少いため比較的きれいですが、シートクッションにワセリンによるシミと首元付近に毛羽立ちがあります。(写真4枚目5枚目ご参照下さい)※リバーシブルの花柄の方は未使用です。テーブルは未使用ですが、こちらも小さな擦れがあります。(写真10枚目)その為「やや傷や汚れあり」としました。説明書、箱はあります。梱包・発送たのメル便で発送予定です。※発送の際に、箱を使用してもらえるかはヤマトさん次第なので分かりません。中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。ご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。#コンビ #combi #ネムリラタイプ...ローチェア・豆椅子

