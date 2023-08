㊗️ご覧頂きありがとうございますm(_ _)m

⚠️【商品説明】⚠️

【ブランド】

NIKE

【サイズ】

27.0㎝

【カラー】

イエロー、パープル

【状態】

新品、未使用‼️

箱付です‼️

【配送料】

送料無料‼️ご安心ください。

【発送】

匿名配送

⚠️【USED品に関して】⚠️

USED品に関しましてご理解いただける方のみご購入ください。

返品は基本お受けできませんm(_ _)m

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

