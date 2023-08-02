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K18 Pt850 天然ダイヤ 0.17 刻印あり 天然ダイヤリング 18号 7g
黒執事 ファントムリング 9号
ブシュロン キャトル ホワイト リング ハーフ
天然ダイヤモンドリングになります。
ジョージジェンセン リング 指輪 ヴィンテージ シルバー 925 小物
k18 pt コンビダイヤリング
小傷スレ等あります。
K18珊瑚メレーダイヤモンドリング
18K ピンクサファイア リング
写真のものが全てになります。
未使用品 エルメス シェーヌダンクル スカーフリング ゴールド HERMES
Pt 0.5ct ダイヤモンド リング 6.5号
静岡
美品GUCCIインターロッキング GGリング大
ジュエリーショップ購入品
【JC4581】Pt/K18 天然ブラウン＆イエロー＆ダイヤモンド リング
TIFFANY & Co. ダイヤモンドウェディングバンド2.5mm size7
同梱発送可能
ティファニーリング シルバー イエローゴールド
ジュエリーツツミ K18 アコヤ真珠 リング フリーサイズ キラキラ！
中古品な為、神経質な方はご遠慮願います
4℃ ヨンドシー プラチナリング 指輪
まさきんぐ様専用
#ダイヤ
ヴァンクリーフ アンド アーペル リング サイズ47
#リング
agete シャンデリアリング 3本set 9号 11号
商品の情報
商品の状態
やや傷や汚れあり
【newカラー】輝くモアサナイトダイヤモンド ペンダント k18ピンクゴールド
オレフィーチェ 「ラウラ」リング 0.15ct
【定価220万破格SALE】ファンシーインテンスイエロー 2.007ctルース
ダイヤモンド×パール 白蝶真珠 リング K18YG 0.14ct 11.1g
【新品未使用】エルメス エクスリブリス リング
K18 ダイヤモンド リング ★パヴェ★
ティファニー ダイヤモンド トゥルー バンド リング 定価17万
ティファニー トリニティリング
K18 Pt850 天然ダイヤ 0.17 刻印あり 天然ダイヤリング 18号 7g 天然ダイヤモンドリングになります。小傷スレ等あります。写真のものが全てになります。静岡ジュエリーショップ購入品同梱発送可能中古品な為、神経質な方はご遠慮願います#ダイヤ#リング
商品の情報
商品の状態
やや傷や汚れあり
新しいスタイル K18 Pt850 0.17ct 天然ダイヤリング 18号 7g リング
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新しいスタイル K18 Pt850 0.17ct 天然ダイヤリング 18号 7g リング
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(税込) 送料込み
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アクセサリー
リング
K18 Pt850 0.17ct 天然ダイヤリング 18号 7g
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
bfc48cd109
451
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
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新しいスタイル K18 Pt850 0.17ct 天然ダイヤリング 18号 7g リング
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