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新しいスタイル K18 Pt850 0.17ct 天然ダイヤリング　18号　7g リング

商品の説明

K18 Pt850 天然ダイヤ　0.17 刻印あり 天然ダイヤリング 18号 7g
黒執事　ファントムリング　9号

ブシュロン　キャトル　ホワイト　リング　ハーフ
天然ダイヤモンドリングになります。
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小傷スレ等あります。
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商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

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K18 Pt850 天然ダイヤ　0.17 刻印あり 天然ダイヤリング 18号 7g 天然ダイヤモンドリングになります。小傷スレ等あります。写真のものが全てになります。静岡ジュエリーショップ購入品同梱発送可能中古品な為、神経質な方はご遠慮願います#ダイヤ#リング

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商品の状態やや傷や汚れあり

新しいスタイル K18 Pt850 0.17ct 天然ダイヤリング　18号　7g リング

24分钟前

新しいスタイル K18 Pt850 0.17ct 天然ダイヤリング　18号　7g リング

¥56,500 ¥30,510

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