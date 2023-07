この度は商品ページをご覧頂き誠にありがとうございます!

【ブランド名】Dickies ディッキーズ

2枚セット

【カラー】黒

【サイズ】3L

【寸法】

●ズボン2枚共同じ

ウエスト90cm

股上 36cm

股下 80cm

裾周り 20cm

わたり幅 30cm

※平置きで採寸しております。多少の誤差はご了承下さい。

※シャツ・ネクタイは写真撮影用に使用の為

商品に含まれておりません。

安心して着ていただくことができますが、中古品になりますので細かく気にされる方はご入札をご遠慮下さい。

【注意事項】

※首回りや袖口などの擦れやすい箇所の使用感は余程のレベルでない限り特別記載しません。

中古品なので多少はあるものとお考えください。

裏地にスレや目立たない程度の汚れがある場合がございます。

写真で判断や、ご不安な方はお気軽に質問して下さい。

【発送】

基本的にお支払い確認日の当日か翌日に発送させて頂きます

※都合により発送が遅れる際は相談をさせて頂きます。お急ぎの方は落札前に質問欄からご連絡ください。

※梱包に関しましてはコンパクトにします。折りシワなどはご了承下さい。

【掲載写真について】

お使いのパソコンモニターやスマートフォンのスペックや環境状態によって、実物の商品と画像の色合いや質感が異なって見える事が御座います。色が違う等の返品はお断りしております。

必ずその点をご理解ご了承頂けます様、

お願い致します。

【お支払い】

落札後3日以内にお支払い頂ける方のみ、入札をお願い致します。どうしても3日以内に

お支払いが出来ない方は事前に

質問欄からご相談ください。

どうぞ宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ディッキーズ 商品の状態 未使用に近い

