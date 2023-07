米国サイトで購入の正規品です。

ダウン75%で暖かく、小さいくまが散りばめられていてとっても可愛いです。

息子用に購入しました。

昨年は少し大きいと感じた為、今年に着用しようと思い保管していたのですが、今年は少し小さいので綺麗なうちに販売致します。

タグ付きですが、何度か試着しています。

一点のみです。

即購入オッケーです。

コメント中でも先に購入された方を優先させて頂きます。

複数購入でお値引き致します。

ご質問等ありましたらお気軽にコメントください^_^

検索用

くま bear white 白

ラルフローレン Ralph lauren ポロベア ビッグポニー キッズ ベビー the north face ノースフェイス petit main プティマイン petitmain zara next baby futafuta birthday GAP ブリーズ BREEZE ユニクロ 無印良品 branshes ブランシェス プチバトー ラルフローレン H&M 韓国子供服 サニーランドスケープ グローバルワーク globalwork ノースフェイス north face などお好きな方に

商品の情報 商品のサイズ 90cm ブランド ザノースフェイス 商品の状態 未使用に近い

米国サイトで購入の正規品です。1996 レトロ ヌプシ ダウンジャケットTNF White Berkeleyダウン75%で暖かく、小さいくまが散りばめられていてとっても可愛いです。息子用に購入しました。昨年は少し大きいと感じた為、今年に着用しようと思い保管していたのですが、今年は少し小さいので綺麗なうちに販売致します。タグ付きですが、何度か試着しています。一点のみです。即購入オッケーです。コメント中でも先に購入された方を優先させて頂きます。複数購入でお値引き致します。ご質問等ありましたらお気軽にコメントください^_^検索用くま bear white 白ラルフローレン Ralph lauren ポロベア ビッグポニー キッズ ベビー the north face ノースフェイス petit main プティマイン petitmain zara next baby futafuta birthday GAP ブリーズ BREEZE ユニクロ 無印良品 branshes ブランシェス プチバトー ラルフローレン H&M 韓国子供服 サニーランドスケープ グローバルワーク globalwork ノースフェイス north face などお好きな方に

