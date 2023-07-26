【現品限り一斉値下げ！】 Burberry Supreme シュプリーム　ボックスロゴ tシャツ　白 M Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

supremeとバーバリーのコラボ ボックスロゴのteeになります！スニダンというアプリから購入した鑑定済み商品になります！状態は、室内試着程度でサイズは、Mサイズです！カラーは、白で付属品は、スニダンのタグ付きとステッカーになります！

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ハイブランド品なのでスムーズなお取り引きをお願いします！すり替え防止のため、ご遠慮ください^ ^

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よろしくお願い致します^ ^

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

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