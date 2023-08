ご覧いただきありがとうございます!

東京都公安委員会から古物商許可を得ている鑑定人、鑑定済み。

古物商、ヴィンテージショップ、ブランドショップからの購入の確実正規品です。

☆即購入、大歓迎!原則当日発送!

○美品!ヴィンテージ LOEWE ロエベ 一点物‼︎

○ 柔らかなナッパレザーを使用した上品なショルダーバッグポシェット! デイリーユースからちょっとしたパーティーにも◎

○ 二つ折り 財布 手帳 ポーチ ブローチが入るので、ちょっとしたお出かけに◎

○アマソナ ハンモック パズル フラメンコに引けを取らないステキなデザイン☆落ち着いた色味でコーデに合わせやすく、巾着ロープの弛緩でシルエット変化も楽しめる!

正面のアナグラムロゴが素敵♪

○ヴィンテージ品なので、古着との相性も抜群です!

○メンズ の方にもおすすめのお品です!

■状態ランク ー SA:使用感の少ない商品(使用感はあるがほとんどダメージが気にならず、全体的に状態の良い綺麗なお品)

【内側:ベタつき除去済み】

ご不明な点ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい^^

If you have any question in english, please feel free to ask :)

●ブランド

LOEWE / ロエベ

●素材

レザー

●カラー

赤

●実寸サイズ

縦 約 20 cm

横 約 14~24 cm

マチ 各約 10 cm

ショルダー 約 145 cm(斜め掛け可能)

内側チャック付きポケットx1

若干の誤差はご容赦ください。

●付属品 無し

目立つ箇所に致命的なダメージはなく、まだまだお使い頂けるバッグです(^^)

☆備考:ヴィンテージ品になりますので 新品や未使用ではございません。

USED品にご理解のない方のご購入はお控え下さい。

目立つ傷等は写真にてお載せしていますが些細な汚れや傷等ある場合がございます。

ご理解の上ご購入宜しくお願い致します。

☆プロフィールの一読をお願いいたします

商品の情報 ブランド ロエベ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド ロエベ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

