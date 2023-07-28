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【感謝価格】 Yu 10パックセット Nagaba イーブイプロモ ポケモンセンター 長場雄 ポケモンカードゲーム

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長場雄氏描き下ろしの「イーブイ」「シャワーズ」「サンダース」「ブースター」「エーフィ」「ブラッキー」「リーフィア」「グレイシア」「ニンフィア」の全9種のプロモカードのうち、ランダムに1枚。ポケモンセンターでの配布も終了したため、現在は入手困難となります。
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20分钟前

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ー品販売 イーブイ プロモパック YU NAGABA 長場雄 10パックセット

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