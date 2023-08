本命ギフト 涼宮ハルヒの消失 長門有希 1/8 完成品フィギュア コミック/アニメ

ご覧いただきありがとうございます。

涼宮ハルヒの消失

長門有希 1/8 完成品フィギュア

開封品

本体に目立った傷や汚れはありませんが、箱にやや傷みあります。

値下げ不可

即発送

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

