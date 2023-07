若者の大愛商品 for KITH Russell Sweatpants Athletic その他

KITH for Russell Athletic Sweatpants

KITHとラッセルのコラボのスウェットパンツです。

サイズ S

素材 コットン

カラー グレー

平置き実寸

ウエスト:73㎝

わたり幅:28㎝

裾幅:13㎝

股下:78㎝

股上:30㎝

東京のkithにて購入

#kith

#キス

#supreme

カラー···グレー

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···無地

裾···裾リブ・ゴム

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド キス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

