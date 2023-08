【爆買い！】 90s old stussy チェックシャツ　インド製 シャツ

OLD stussy 90年代 紺タグの チェックシャツです。

胸ポケットのデザインが洒落ており、サイズバランスがとても良いです。

ベーシックなアイテムですが、stussyらしさが垣間見える良品です。

肩幅48

身幅58

着丈75

袖丈28

カラー···ブルー

シャツ種類···BDシャツ(ボタンダウン)

袖丈···半袖

柄・デザイン···チェック

襟···ボタンダウン

素材···綿(コットン)

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

