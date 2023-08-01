春先取りの 18金 K18 印台リング メンズ 5.2g 19号 X145 リング

【商品説明】

ヴェルサーチ リング 21号



SJX リング

カラー：ゴールドカラー

新品未使用品 K24 純金 コイン リング k18 エリザベス ホース 12g

材質 ：K18

Cartier カルティエ K18WG ラブリング ハーフダイヤ 3P 19号

重量 ：約5.2g

ゴルチエ リング(17号)

号数 ：約19号

グッチ スクエア G シルバーリング

内径 ：約18.8mm

K447 ストーン カレッジ リング ルビー

縦幅 ：最大約4.0mm～最小約2.5mm

ルチルクォーツ メンズリング



ナンバーリング マルジェラ SI8UQ0003SV0129951

全てバフ研磨を行っております。

CRIMIE ETERNITY 18K GOLD RING 指輪 リング

バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。

市松 波型3連シルバーリング#15【付属品完備】

傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。

ARIZONA FREEDOM アリゾナフリーダム 太陽神 リング



トムウッド knut ring クヌートリング 48 8号相当

汚れはございませんが全体的に小傷があり、

大幅値下げ SAAD サード スネークリング 太陽神 真鍮 シルバー925

印台部分に目立つあてキズがございます。

justin davis ジャスティンデイビス sex リング

(画像1枚目)

L新品 メゾン マルジェラ ツートーン シグネット リング 指輪 メンズ



美品 サファイアリング プラチナワイドバンド 宝石リング 宝石 ジュエリー

基本はネコポス発送でございます。

ステューシーロゴリング

その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。

クロムハーツ リング クラシックオーバルクロス 20号

宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。

アヴァランチ 10k silver925 エンジェルリング アバランチ k10



Tobias Wistisen トビアス・ウィスティセン シルバー リング

質屋が購入

正規 アレックスストリーター SPラピス エンジェルハートリング ソーン☆付属有



WINGROCK ウイングロック オールドフェザーリング S

#K18

A.様 専用

#18金

Vintage Silver 3Line Narrow Ring 925

#750

トゥアレグ族 シルバーリング 19号

#指輪

マライカ購入 ホワイトバッファロー リング＆トップのセット シルバー925

#ゴールド

トラビスワーカー

#GOLD

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

【商品説明】カラー：ゴールドカラー材質 ：K18重量 ：約5.2g号数 ：約19号内径 ：約18.8mm縦幅 ：最大約4.0mm～最小約2.5mm全てバフ研磨を行っております。バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。汚れはございませんが全体的に小傷があり、印台部分に目立つあてキズがございます。(画像1枚目)基本はネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。質屋が購入#K18#18金#750#指輪#ゴールド#GOLD

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

Bijoude ピンキーリングjustin davis vicious star ring シドベルト リングシルバー925 キリスト印台リング 14号 キリスト教cody sanderson リング 4 star in stars750ゴールド ダイヤモンド0.13ct パンサー 豹柄 大幅 リング12号【希少品】750 ルビー Ｒ1.340 ダイヤモンドＤ0.16 印台リングGUCCI グッチ メンズ シルバーリング 蛇 15号GUCCI インターロッキングスクエアG リング17号スタンリーゲス ウッド シルバー リング