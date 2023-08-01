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商品の説明
【商品説明】
ヴェルサーチ リング 21号
SJX リング
カラー：ゴールドカラー
新品未使用品 K24 純金 コイン リング k18 エリザベス ホース 12g
材質 ：K18
Cartier カルティエ K18WG ラブリング ハーフダイヤ 3P 19号
重量 ：約5.2g
ゴルチエ リング(17号)
号数 ：約19号
グッチ スクエア G シルバーリング
内径 ：約18.8mm
K447 ストーン カレッジ リング ルビー
縦幅 ：最大約4.0mm～最小約2.5mm
ルチルクォーツ メンズリング
ナンバーリング マルジェラ SI8UQ0003SV0129951
全てバフ研磨を行っております。
CRIMIE ETERNITY 18K GOLD RING 指輪 リング
バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。
市松 波型3連シルバーリング#15【付属品完備】
傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。
ARIZONA FREEDOM アリゾナフリーダム 太陽神 リング
トムウッド knut ring クヌートリング 48 8号相当
汚れはございませんが全体的に小傷があり、
大幅値下げ SAAD サード スネークリング 太陽神 真鍮 シルバー925
印台部分に目立つあてキズがございます。
justin davis ジャスティンデイビス sex リング
(画像1枚目)
L新品 メゾン マルジェラ ツートーン シグネット リング 指輪 メンズ
美品 サファイアリング プラチナワイドバンド 宝石リング 宝石 ジュエリー
基本はネコポス発送でございます。
ステューシーロゴリング
その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。
クロムハーツ リング クラシックオーバルクロス 20号
宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。
アヴァランチ 10k silver925 エンジェルリング アバランチ k10
Tobias Wistisen トビアス・ウィスティセン シルバー リング
質屋が購入
正規 アレックスストリーター SPラピス エンジェルハートリング ソーン☆付属有
WINGROCK ウイングロック オールドフェザーリング S
#K18
A.様 専用
#18金
Vintage Silver 3Line Narrow Ring 925
#750
トゥアレグ族 シルバーリング 19号
#指輪
マライカ購入 ホワイトバッファロー リング＆トップのセット シルバー925
#ゴールド
トラビスワーカー
#GOLD
Bijoude ピンキーリング
商品の情報
商品の状態
傷や汚れあり
justin davis vicious star ring シドベルト リング
シルバー925 キリスト印台リング 14号 キリスト教
cody sanderson リング 4 star in stars
750ゴールド ダイヤモンド0.13ct パンサー 豹柄 大幅 リング12号
【希少品】750 ルビー Ｒ1.340 ダイヤモンドＤ0.16 印台リング
GUCCI グッチ メンズ シルバーリング 蛇 15号
GUCCI インターロッキングスクエアG リング17号
スタンリーゲス ウッド シルバー リング
【商品説明】カラー：ゴールドカラー材質 ：K18重量 ：約5.2g号数 ：約19号内径 ：約18.8mm縦幅 ：最大約4.0mm～最小約2.5mm全てバフ研磨を行っております。バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。汚れはございませんが全体的に小傷があり、印台部分に目立つあてキズがございます。(画像1枚目)基本はネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。質屋が購入#K18#18金#750#指輪#ゴールド#GOLD
商品の情報
商品の状態
傷や汚れあり
春先取りの 18金 K18 印台リング メンズ 5.2g 19号 X145 リング
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(税込) 送料込み
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16
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商品の情報
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アクセサリー
リング
18金 K18 印台リング メンズ 5.2g 19号 X145
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
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らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
9c660c6730
1531
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (16)
春先取りの 18金 K18 印台リング メンズ 5.2g 19号 X145 リング
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