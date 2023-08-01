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春先取りの 18金 K18 印台リング メンズ 5.2g 19号 X145 リング

商品の説明

【商品説明】
ヴェルサーチ リング 21号

SJX リング
カラー：ゴールドカラー
新品未使用品　K24 純金 コイン リング k18 エリザベス ホース 12g
材質　：K18
Cartier カルティエ K18WG ラブリング ハーフダイヤ 3P 19号
重量　：約5.2g
ゴルチエ　リング(17号)
号数　：約19号
グッチ　スクエア　G シルバーリング
内径　：約18.8mm
K447 ストーン カレッジ リング ルビー
縦幅 ：最大約4.0mm～最小約2.5mm
ルチルクォーツ　メンズリング

ナンバーリング マルジェラ SI8UQ0003SV0129951
全てバフ研磨を行っております。
CRIMIE ETERNITY 18K GOLD RING 指輪 リング
バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。
市松　波型3連シルバーリング#15【付属品完備】
傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。
ARIZONA FREEDOM アリゾナフリーダム 太陽神 リング

トムウッド knut ring クヌートリング 48 8号相当
汚れはございませんが全体的に小傷があり、
大幅値下げ SAAD サード スネークリング 太陽神 真鍮 シルバー925
印台部分に目立つあてキズがございます。
justin davis ジャスティンデイビス　sex　リング
(画像1枚目)
L新品 メゾン マルジェラ ツートーン シグネット リング 指輪 メンズ

美品　サファイアリング　プラチナワイドバンド　宝石リング　宝石 ジュエリー
基本はネコポス発送でございます。
ステューシーロゴリング
その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。
クロムハーツ　リング　クラシックオーバルクロス　20号
宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。
アヴァランチ 10k silver925 エンジェルリング アバランチ k10

Tobias Wistisen トビアス・ウィスティセン　シルバー　リング
質屋が購入
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WINGROCK ウイングロック オールドフェザーリング S
#K18
A.様 専用
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トラビスワーカー
#GOLD

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商品の情報

商品の状態傷や汚れあり

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スタンリーゲス　ウッド　シルバー　リング
【商品説明】カラー：ゴールドカラー材質　：K18重量　：約5.2g号数　：約19号内径　：約18.8mm縦幅 ：最大約4.0mm～最小約2.5mm全てバフ研磨を行っております。バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。汚れはございませんが全体的に小傷があり、印台部分に目立つあてキズがございます。(画像1枚目)基本はネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。質屋が購入#K18#18金#750#指輪#ゴールド#GOLD

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商品の状態傷や汚れあり

春先取りの 18金 K18 印台リング メンズ 5.2g 19号 X145 リング

48分钟前

春先取りの 18金 K18 印台リング メンズ 5.2g 19号 X145 リング

¥46,800 ¥25,740

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