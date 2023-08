人気絶頂 Mr.5 ティアラ盤　King&Prince アイドル

King&Prince ベストアルバム

Mr.5 ティアラ盤

新品未開封です。

届いてから開けずに保管してありました。

特典のシールもつきます。

シールは1回袋から出し別の袋に保管してありました。目立った傷や汚れはありません。

素人の保管ですので神経質な方はご遠慮ください。素人の保管でも大丈夫な方、気にならない方

ご購入お願いします。

即購入可能。

値下げ交渉など、何かあればコメントお願いします。

King & Prince 『Mr.5』【Dear Tiara盤】

DISC1にはデビューシングル「シンデレラガール」から12thシングル「Life goes on/We are young」までの全シングル表題曲16曲と、ベストアルバムのために新たに制作した新曲1曲も収録

Dear Tiara盤には、1/16から「国民投票!みんなで作ろうKing & Prince BEST ALBUM」と銘打ち行った楽曲投票企画によって選ばれた上位15曲を収録。 特典映像として、Dear Tiara盤には5人だけの熱海への小旅行の様子を収めた映像を収録。

BEST ALBUMに相応しい、King & PrinceとKing & Princeを愛してくれている皆さまで作られた超大ボリュームな作品

Dear Tiara盤(2CD +DVD)

※96Pフォトブック型ジャケット(A4変形判)

外付特典:ステッカーシート(A6サイズ)

ジャンル···ジャニーズ

#King&Prince #キンプリ #Prince

#平野紫耀#永瀬廉#髙橋海人#岸優太

#神宮寺勇太#岩橋玄樹

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

