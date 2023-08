★フォロー割設定や注意事項記載のプロフィールをご一読下さいませ★

数多くの出品の中からご覧頂きありがとうございます^ ^

【管理番号】#aaruiiの22112604

【ブランド】BIRKENSTOCK ビルケンシュトック

【モデル】LONDON ロンドン

【素材】レザー

【カラー】ブラウン 茶

【サイズ】43 / 28.0cm

参考程度ですが普段スニーカーで28.0cm前後の方が相性良いと思います^ ^

・アウトソールの長さ 約30.5cm

・アウトソールの幅 約11.0cm

※素人採寸

【状態】すぐご着用いただけるused

【備品】 箱なし、シューツリーなし

【包装】 衝撃緩和材で巻いての簡易包装

【配送前のシューケア方法】

①インソールをアルコール除菌

②馬毛ブラシで全体をブラッシング

③ステインリムーバーで汚れを落とす

④栄養クリームをペネトレイトブラシで付けた後に豚毛ブラシでブラッシング

⑤グローブ型グロスで乾拭きをして保管

上記記載のシューケアを施しておりますのでまだまだご利用頂ける状態です^ ^

不明点があればコメントよろしくお願いいたします。^ ^

ALDEN オールデン J.M. WESTON Paraboot パラブーツ BOSTON ボストン ZURICH チューリッヒ LONDON ロンドン GILFORD ギルフォード MIDLAND ミッドランド PASADENA パサデナ KENSINGTON ケンジントン Timmins ティミンズ FLEN フレン JAREN ジャレン LARAMIELOW ララミーロー Memphis メンフィス Stalon スタロン GILFORDHIGH ギルフォードハイ MONTANA モンタナ等が好きな方へ^ ^

no.6050326211220924SE

