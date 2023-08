レインスプーナー × シェラデザイン ショートマウンテンパーカー

レインスプーナーのマウンテンパーカーをシェラデザインのファクトリーで生産した【希少】なアウターです。

表地はおなじみの60 / 40 クロスのアメリカ産。

裏地はレインスプーナーの象徴するラハイナセーラー柄でインパクトがあります。

カラー … ブルー

素材 … 表地 綿 60%, ナイロン 40%

裏地 綿 60%, ポリエステル 40%

サイズ … S ( 日本の M サイズ相当 )

着丈 … 66

身幅 … 56

生産国 … made in USA

定価 \ 4 4 , 0 0 0

数回着用後、クローゼットにて保管。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シェラデザイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

