ご覧いただきありがとうございます☺︎

美品✨レオナール ロングワンピース シルク混 花柄 総柄 L 大きいサイズ

ご質問等お気軽にお寄せください♩

✔︎即購入歓迎です!

✔︎フォロー割引あり!

♡ーーーーーーーーーーーーーーーー♡

以下ハッシュタグに入っていただくと

当店の商品をサイズやブランド等で

絞ってご覧いただけます♩

#みーちゃんストア

♡ーーーーーーーーーーーーーーーー♡

■説明

セルフォードのロング丈ワンピースです。

オールブラックカラーに

体にフィットしすぎない

ストレートなシルエットが

とても大人っぽいワンピース♡

デニム生地ですがとっても柔らかいです

タックや少し膨らみのある袖など

細かいシルエット感が

着た時にとても美しいアイテムです♩

撮影用の小物は付属しません。

■サイズ

Sサイズ(相当)

肩幅35cm

身幅43cm

袖丈30cm

総丈101cm

ウエスト31cm

ヒップ48cm

平置き実寸。

■状態

目立った傷や汚れ等なく美品

※素人自宅保管のため完璧を求める方はご遠慮ください。

■素材

ポリエステル

■配送

簡易梱包、匿名配送にて1日以内程度で発送いたします。

万が一遅れる場合は取引メッセージにてお知らせいたします。

■アイテム

黒 ハーフスリーブ ロングドレス ベルト

ご購入前に必ずプロフィールのご一読をお願いいたします♩

管理番号:278

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セルフォード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セルフォード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

