海外最新 ノースフェイス(L) マウンテンパーカー/中綿3WAYジャケット黒 防寒防水透湿 マウンテンパーカー

ザ・ノースフェイス 3WAY トリクライメイトジャケット マウンテンパーカ/中綿ジャケット

THE NORTH FACE MEN'S MONTE BRE TRICLIMATE JKT 3in1

カラー:TNF BLACK

サイズ表示:USサイズ L (日本サイズ XL相当)

マウンテンパーカ 実寸:肩幅約49.5cm・身幅約64.5cm・着丈約76cm・袖丈約67cm

中綿ミドルレイヤージャケット 実寸:肩幅約48.5cm・身幅約60.5cm・着丈約72cm・袖丈約67cm

素材:マウンテンパーカ/SHELL 100% NYLON LINING 100% POLYESTER

中綿ジャケット/SHELL 100% POLYESTER LINING 100% 100% NYLON

生産国:CAMBODIA

ジップインジップ対応のアウターとミドラーを専用ファスナーによって、連結・一体化し高機能ウェアそれぞれの機能を相乗効果で高め、3通りの着用方法が可能です。

アウター、ミドラー共にロゴは刺繍で施され、ジップポケットが付属しています。

マウンテンパーカーのフードは着脱可能で、袖はベルクロ、フードと裾はドローコードで絞れます。

アウトドアはもちろんタウンユースとしても着用いただけます。

DRYVENTは、優れた通気性を持った防水透湿性に優れた素材です。

雪や雨などをシャットアウトし、ウェア内の水蒸気を排出して最適な湿度を保ちます。

希少な日本未発売のUSモデルです。

アメリカのTHE NORTH FACE正規取扱い店購入の正規品です。

海外製品の為、製造過程における僅かな擦れ・汚れ・小傷等ある場合があります。

神経質な方はご遠慮下さいませ。

* 値下げ交渉は不可となります。

#日本未発売

#海外限定

#USAモデル

#THENORTHFACE

#ザ・ノースフェイス

#アウトドア

#大きいサイズ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

