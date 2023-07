【SALE／37%OFF】 WING RED レッドウィング 7.5D 8086 アイアンレンジャー ブーツ

品名:

REDWING

レッドウイング

IRON RANGER

アイアンレンジャー

8086

状態:

購入後、何回か使用しておりました。

使用に伴い、多少の履きジワがあります。

サイズ:7 1/2

付属品 元箱

何か御座いましたらお気軽にご質問下さい。

美品ですが、こちらの商品は中古品になります。

汚れ、使用感など気にされる方はご購入をお控えください。

【商品紹介】

●レザーチャコール「ラフ&タフ」

●ソールビブラム・430ミニラグ

●製法グッドイヤーウエルト

●ラスト(木型)8番

●Made in USA

●片野英児ことアニキがyoutubeで絶賛していた同モデル

●黒に近いグレーカラーのチャコール・ラフアンドタフは、銀面(革の表面)をわずかに擦って加工し、オイルとワックスを加えたヌバック・レザーの一種です

●独特のムラ感と、靴の仕上げ段階で加えられるシワ感を持っています。このレザーでつくられたブーツは、最初から履き込まれたブーツのような深みのある味わいを持っています

●アイアンレンジャーとは、レッド・ウィング社のあるアメリカ・ミネソタ州の北部にある鉄鉱石の鉱山地域「アイアンレンジ」で働く鉱夫達を意味する言葉です。

※すり替え防止のため返品交換等は無しでよろしくお願い致します

☆ 最後までご覧頂き有難うございました ☆

以下 検索用

GH.BASS ジーエイチバス

Paraboot パラブーツ

Clarks クラークス

REGAL リーガル

BALLY バリー

John Lobb ジョンロブ

Alden オールデン

EDWARD GREEN エドワード グリーン

Crockett&Jones クロケット ジョーンズ

Allen Edmonds アレンエドモンズ

Church’s チャーチ

Alfred Sargent アルフレッド サージェント

コールハーン

Red wing レッドウィング

ポールスミス

ドクターマーチン

スコッチグレイン

ヤンコ

ユナイテッドアローズ

ホーウィン クロムエクセル

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド レッドウィング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド レッドウィング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

