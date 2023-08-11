【オンラインショップ】 AirPods 【国内正規品】Apple純正 Pro 充電ケース 左耳 右耳 イヤフォン

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ご覧頂きありがとうございます。【安心なapple正規品をお探しの方へ】☆送料込み☆ apple純正 AirPods Pro エアーポッズ Bluetooth ワイヤレスイヤホン イヤフォン説明文を読まれてから質問するようにお願いします。中古品になります。ご理解頂ける方のみ購入お願いします。出品内容は写真に写ってるものになります。充電ケース A2190、左耳A2084、右耳A2083になります。付属品：なし動作：動作確認済みです。◆値引きに関して◆相場より安価に設定しております。また送料込みですので値引きは考えておりませんm(_ _)m◆購入に関して◆即購入して頂いて大丈夫です。コメント不要です。特徴···Bluetooth、ノイズキャンセリング、マイク接続タイプ···ワイヤレスエアポッツAppleイヤホン正規品純正品ブルートゥースairpod