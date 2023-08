サカイ 変形シャツ ブラウス 長袖 プリーツ シェルボタン 2018年モデル 18ss 18aw 紺

【商品状態】

多少の使用感・汚れ等ございますが、問題なくご使用いただけます。

【カラー 】

ネイビー

【サイズ】

表記サイズ:2

着丈:65cm

袖丈:58cm

肩幅:38cm

身幅:脇下54cm

※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

【型番】

18-03684

【購入先】

ブランド正規店、又はAACD日本流通自主管理協会、

ATF全国質やブランド品協会認定の古物市場など

※万が一偽物の場合は全額返金致します。

■商品の全体的なコンディション・細かなダメージは写真を参考にご確認下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド サカイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド サカイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

