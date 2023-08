【あす楽対応】 ケイトスペード 銀座店限定 ストローハット 麦わら帽子

★送料が高いためお値下げ不可

"銀座店限定"即完売したお品です

可愛いロゴと春夏らしいデザインがキュート♡

店舗にて購入し一度だけ旅行で使用しましたが綺麗な状態ですが几帳面な方のご購入はご遠慮くださいませ。

定価:23,000円

#麦わら帽子

#ストローハット

#ぼうし

#リゾート

#春

#夏

#旅行

#ケイトスペード

#katespade

商品の情報 ブランド ケイトスペードニューヨーク 商品の状態 未使用に近い

