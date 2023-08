YAMAHAの定番PAスピーカー2個セットです。

動作確認し、きれいな音がでます。

定額より半額以下の出品ですが、中古品で古いので、気になる方はご注意ください。

即買いOKです。

*エアパッキンにダンボールの梱包になります。

*クロネコヤマト180サイズ×2口で着払いとさせていただきます。

特徴

SRの本場アメリカで開発・生産され、ワールドワイドな評価を得ているスタンダードモデルConcert Clubシリーズの音質、信頼性を継承。木製エンクロージャーならではの量感のあるサウンドです。

スペック

■タイプ:2WAYフルレンジ

■周波数特性:55Hz-16kHz(-10dB)

■許容入力:500W(PGM)

■インピーダンス:8ohms

■出力音圧レベル:99dB SPL

■ウーハーユニット:15インチコーン

■ドライバー:ホーン + 2インチボイスコイルコンプレッションドライバー

■コネクター:speakON x 2, Phone x 2

■スタンドマウント:○(35mm)

■サイズ:489W×719H×377Dmm

■重量:29.4kg

■備考:

■公称指向角度:水平90°、垂直40°

■クロスオーバー周波数:1.7kHz

■パワードミキサー「EMXシリーズ」、パワーアンプリファイアー「Pシリーズ」とベストマッチ。

■木製エンクロージャーならではの量感のあるサウンド。

■頑強さと高級感を併せ持つクラシックなデザイン。

■ハウリングなどの過大入力からツイーターを守る保護回路。

■35mm径スピーカー用ポールソケットを搭載。

商品の情報 ブランド ヤマハ 商品の状態 傷や汚れあり

