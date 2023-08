※トラブル防止のため即購入禁止※

ご観覧ありがとうございます!!

この商品は店頭のオリパから

当てた物です。即スリーブに入れて

カードファイルに保管しておりました!!

全体的に見たところ、近くで見て気になる

様な所は、カード上部の微小の白かけです。

それ以外は特に気になるような傷はありません。

オマケで セキ 083/067 HR もお付けします。

※素人検品なので完品を求めてる方や神経質な方はご遠慮願います。

※トラブル防止のため一律プレイ用でお願いします。

※すり替え防止のため返品等は受け付けておりません。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

