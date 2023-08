高品質 大粒翡翠ダイヤモンド

IPRIMO シリウス

プラチナリング

PT900/K18 ダイヤモンド0.28ctリング

期間限定Sale!!

X798 ブルー ペアリング 指輪 シルバー925 レディース

1200000→1100000→999000円

Pt900 TSUTSUMIダイヤモンド1カラットのデザインリング

→880000円!!

MIKIMOTO ミキモト リング 11号 K18 P950



HERMES エルメス ヴィンテージリング ドゥーザノー

こちらの翡翠ダイヤモンドプラチナリングは私が母から受け継いだものです

ダイヤモンド×サファイア リング K18YG 1.85ct 5.0g

試着はしましたが一度もつけて

天然ダイヤモンド デザイナー リング

外出した事はありません

照様専用ページ

素敵なリングですが豪華過ぎて

K18WG 天然サファイア ダイヤモンド デザインリング

付ける機会がありませんでしたので

定価¥59.400 ピンクトルマリンとダイヤ プラチナとゴールドのリング 新品

どなたかつけて下さる方の元へ

ティファニーのプラチナ950製リング

行かれると翡翠も喜ぶと思います

最新作☆『大粒キャンディピンクルビー』の世界でひとつの天然石リング

着物にも似合います

ほぼ未使用 LOUIS VUITTON バーグリング 指輪 ゴールド 15号

内包物もなく大きく綺麗な緑色

プラチナ ダイヤ リング

高品質 本物の翡翠になります

k10 スタージュエリー リング 指輪 9号 エナメル ライン マルチカラー

ダイヤモンドが豪華に

ティファニー ハーモニー™ 0.20 CARAT 11号 ピンクゴールド

取り巻いています

Christian Dior ディオール シルバースターロゴ リング15号 指輪

ダイヤモンドのデザインも

エルメス HERMES 廃盤 希少 エクスリブリス リング

とても素敵でダイヤモンドは新しくデザインし作り直しリフォームしてから受け継いだのでリング自体の

Fillyjonk フィリフヨンカ 天然石 建物リング

エネルギーも大変綺麗です

【ダイヤモンド】 リング 21号 pt900 0.47ct 結婚指輪 婚約指輪

鑑定書は作っていませんので

リング 指輪 19号 フルエタニティリング 使用回数3回

カラットはわかりませんが

カルティエ ハッピーバースデー 2C ホワイトゴールド ナローリング Au750

翡翠 石の大きさは

Pt K18PG クリスカット ダイヤモンド リング 0.30ct

1.8 × 1.3 cmになります

【美品】CHANEL シャネル ココ カメリア 2連リング

翡翠リング全体の大きは

シンプル!k18 幅広 甲丸 リング 3.67g M1293

2.6 × 2.3 cmです

agete リング ダイヤモンド

綺麗で豪華で高品質の大きな

ティファニートゥギャザーPt950約6.2g17号#57ミルグレインバンドリング

翡翠リングはあまり売っていない

ココシュニック S字ダイヤモンドハーフエタニティリング USED 美品

ので中々出会えないと思います

K18 太めのギザギザリング 約13号



ピンクスピネル ダイヤモンド エタニティリング 12号



K18 リング ムーンストーン 月長石



新品同様 カルティエ ラブウェディングリング 18金 #49 新品仕上げ済み

※プラチナリングサイズ 9号

k18 ローズカット ブラウンダイヤ フルエタニティリング インドジュエリー



203 ジュエリー リング 指輪 ダイヤ

※翡翠リング全体サイズ

〈337〉ティファニー i love you リング シルバー 925

2.7 × 2.3 cm

1.28ctプリンセスダイヤモンドフルエタニティリング



Jewel closet by L&Co. ダイヤモンド クロスリング

※翡翠(高品質)石サイズ

ノジェス リング 5本 まとめ売りです

1.8 × 1.3 cm

Baccarat バカラ コキアージュ ライトグリーン 9号 リング 指輪



⭐︎【高級】天然 アクアマリン リング ペンダントトップ 2Way 19.3mm

※重さ 15g

FENDI フェンディ リング 指輪 アクセサリー aq7129

※ダイヤ(高品質) 1.36ct

ビンこ様専用❣️モアッサナイト5.00 12サイズ

※台座 Pt900

クリスチャンディオール リング



美品 Pt900 大粒! 翡翠 ヒスイ9.48 ダイヤ ペリドット リング 指輪



K18 ダイヤモンド/0.50ct リング 8.5号[g13-78]

翡翠(ジェイド)

ホーセンブース リング 15号

ジェイドは東洋では長く神聖な石として扱われ死者に生命力を与えるものとして中国の墳墓の埋葬品の中に加えられてきました

真珠パールリング×ネックレスペンダントセット

天候魔術に用いられ雪や霧 雨を呼ぶ為に水中に強く投げ入れていました

ティファニー 925 アトラス ワイド リング 12.5号[g84-35]

子供の危険に対する保護作用があり

アガット リング11号

身体的危害を解除する事ができます

5月7日まで期間限定!Pt k18 イエローとピンクダイアモンドリング 鑑別

この石は純粋さや平静さ養育を象徴する他に「夢の石」でもあります

ダミアーニ インスィエメ WG/PG リング 12号

額のチャクラの上に置くと

専用!他の方は購入なさらないで下さい。k18 ファッションリング

洞察的な夢を見る事ができます

K18 サファイア ダイヤモンド リング No.26636

ジェイドは人格を安定させ

希少品 Agete ダイヤモンドリング ハーフエターニティ 9号

心と身体の統合を図ります

カルティエミニラブリング750/K18PG【美品】

本来の自分になることを促し

カルティエ ラニエールリング ダイヤ

自分が人間としての旅における

柔らかいピンク♡PT900/K18PG 天然ピンクダイヤ リング

霊的存在である事を認識させます

【20-28】サファイア ダイヤモンド リング S1.18ct D0.41ct



ロードライトガーネット♡9号【アガット】K10 天然石 スクエア ゴールドリング



リング K18WG ダイヤリング 指輪



天然 ロイヤルブルーサファイア ダイヤ リング1.14ct k18 f



k18ゴールドpt900ダイアモンドコンビネーションリング 指輪



ブルーダイヤ フラワーモチーフ リング PG 176*



お得❗️K18WG エメラルド リング

#高品質翡翠 #ジェイド #翡翠

K10金ピンクゴールド 天然トルマリン ダイアモンド リング

#翡翠ダイヤモンドプラチナリング

インドジュエリー ピンクキーリング

#プラチナリング #大粒 #豪華

新品 トムウッド オーバル ポリッシュド リング size 56

#ダイヤモンドリング #高品質

✨最高級ループ✨モアサナイト✨リング✨他にもネックレスやブレスレットも有り‼️

#高級 #宝石 #リング#ゴージャス

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

高品質 大粒翡翠ダイヤモンド プラチナリング期間限定Sale!! 1200000→1100000→999000円→880000円!!こちらの翡翠ダイヤモンドプラチナリングは私が母から受け継いだものです試着はしましたが一度もつけて外出した事はありません素敵なリングですが豪華過ぎて付ける機会がありませんでしたのでどなたかつけて下さる方の元へ行かれると翡翠も喜ぶと思います着物にも似合います内包物もなく大きく綺麗な緑色高品質 本物の翡翠になりますダイヤモンドが豪華に取り巻いていますダイヤモンドのデザインもとても素敵でダイヤモンドは新しくデザインし作り直しリフォームしてから受け継いだのでリング自体のエネルギーも大変綺麗です鑑定書は作っていませんのでカラットはわかりませんが翡翠 石の大きさは1.8 × 1.3 cmになります翡翠リング全体の大きは2.6 × 2.3 cmです綺麗で豪華で高品質の大きな翡翠リングはあまり売っていないので中々出会えないと思います※プラチナリングサイズ 9号※翡翠リング全体サイズ 2.7 × 2.3 cm※翡翠(高品質)石サイズ 1.8 × 1.3 cm※重さ 15g※ダイヤ(高品質) 1.36ct※台座 Pt900翡翠(ジェイド)ジェイドは東洋では長く神聖な石として扱われ死者に生命力を与えるものとして中国の墳墓の埋葬品の中に加えられてきました天候魔術に用いられ雪や霧 雨を呼ぶ為に水中に強く投げ入れていました子供の危険に対する保護作用があり身体的危害を解除する事ができますこの石は純粋さや平静さ養育を象徴する他に「夢の石」でもあります額のチャクラの上に置くと洞察的な夢を見る事ができますジェイドは人格を安定させ心と身体の統合を図ります本来の自分になることを促し自分が人間としての旅における霊的存在である事を認識させます#高品質翡翠 #ジェイド #翡翠 #翡翠ダイヤモンドプラチナリング#プラチナリング #大粒 #豪華#ダイヤモンドリング #高品質#高級 #宝石 #リング#ゴージャス

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2月生まれ 専用タサキ ダイヤ 0.36ct ウエーブ リング 11号 K18YG 新品仕上済ダイアモンドリング7号JF204★高級 ブルーサファイア2.027ct ダイヤ プラチナ リング ソ付エルメス アンシェネPM 49 ピンクゴールドルビー ダイヤ プラチナリングPt900 高品質ダイヤモンドリング 0.705ct SI-1 Iカラー 鑑定書カメリアリング リボン ダイヤあり 保証書付きPt900 高品質サファイアリング サイズ9.5号 プラチナ サファイヤ 横向き5月まで|高級ジュエリーブランドカメオ リング 指輪 750刻印(K18)