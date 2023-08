素材:MDF板(E1級、粉体塗装)

無垢材

商品サイズ:69×30×81.5cm

梱包個口:1

梱包サイズ:71×39.5×12cm

組立品/完成品:組立品

おすすめポイント

◆01掛け収納

フライ返しやスプーンやナイフなどを掛けて収納することができます。

◆02黒板

背板が黒板になっているため、チョークでお絵描きしながら学習ができます。

◆03三つのコンロ

三つのコンロで煮るも焼くも同時にできます~

◆04蛇口&シンク

くるくる回して遊べる蛇口とぴったりサイズのシンクがセットになります。食材を洗って、遊びの中からきれいにする意識を生みます。

◆05コンロのつまみ

コンロのつまみはすべて回すとカチカチと音を鳴らしながら360度回せます。

◆06オーブンみたいな小窓付扉

小窓がついた開き扉の中は2段に分かれており、オーブンのように使ったりすることができます。

◆07収納スペース

本体下部には左右収納スペースがあり、おままごと器具やおもちゃンなどをいっぱいしまえます。遊びながら整理整頓の習慣を身に着けられますよ。

◆08天然木脚

キッチンの土台となっている脚部分は欅の木で、全体的に高級感があります。

◆09磁石設計の扉

ぱっと扉が閉まったら、指を挟む恐れがあります。お子様の安全を第一位に考えて、ゆっくりと閉まる磁石設計の扉が登場します!

◆10細かいところまで配慮

小さなお子様が使うものだから、不意にけがをしないよう細かいところまで配慮しています。角は丸く加工することで安全性を高めました。

◆11安全性テストに合格

国内食品衛生法規格試験に合格!塗料が安全でお子様に優しくて頼もしい製品です。

◆12板厚み約9mmのMDF(E1级)

中密度繊維板(MDF板)を使用し、エコで軽量で高い耐久性と防蟻性を持っています。板厚みは9mmぐらいで、耐荷重50kg(1枚あたり)ぐらいで、頼もしい製品です。

◆13付属品付き

フライパン 鍋 調味料 魚 蟹 穴つきフライ返し スプーン ナイフ まな板

普通の店が用意しない付属品まで準備しています~

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

