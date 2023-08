【お年玉セール特価】 【専用】エクサガンハイパー REG-04 パールホワイト 美容機器

エクサガンハイパー REG-04 白 パールホワイト

新品未使用品

購入時期:2023年5月

☆★⭐︎sora☆★⭐︎

カラー:パールホワイト

材質本体:ABS、アルミ、アタッチメント:シリコン

使用電池リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 1300mAh

充電時間約2時間

重量約220g (本体のみ)

寸法幅88.2×奥行35×高さ128mm(本体のみ)

保証期間1年

連続運転時間最長 約13時間 (モード4動作時)、最短 約4.5時間 (モード3動作時)

タイマー約10分

振動回数モード1:約2,000回/分、モード2:約2,500回/分、モード3:約3,000回/分、モード4:約650回/分 (フェイスモード)

振幅7mm

モード4種 (3種+フェイスモード)

充電可能回数約300回

使用環境温湿度0℃〜40℃

付属品アタッチメント×3種、USBコード(Type-C)、保証書、取扱説明書

メーカー名ドリームファクトリー

JANコード4580657302468

エステサロンで人気の電磁波パルス

ボディケアは持ち歩く時代へ。シリーズ最軽量の220g●お家でも、オフィスでも、ジムでも、どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ●ブラシレスモーターで振動はもっとパワフルに。最大約3,000回/分の振動で心地よくからだにアプローチ●コンパクトながら、7mmのストロークでからだにインパクトを与えます●最長約13時間。バッテリー長持ち●フェイスとボディ、それぞれに使える、3つのリジナルアタッチメント付き。●フェイスライン、デコルテにも使えます

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

