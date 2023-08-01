【国産】 将棋駒　田五郎マロ様　長期保存未使用※一平作　黄楊　錦旗　余歩1 囲碁/将棋

将棋駒21800→17800※長期保存未使用※一平作 黄楊 錦旗 余歩1

将棋盤 新榧5.8寸 天柾 駒台付



※特注品【本榧対局時計台】＋【対局時計、DIT-40】

こちらは一平作 黄楊 錦旗 余歩1

直筆扇子 木村一基九段

指し傷も見当たらなく、未使用品になります。

勝月作・魚龍一字彫・花梨杢・落款入内蓋付桐平箱入★左馬根付★紗季作★金蘭駒袋付き

駒特有の制作時の傷、長期保存品のため若干駒特有のしみがございます

本榧脚付き将棋盤

ご理解の後、ご購入お願いいたします。

泰黄楊 伏龍作 錦旗 将棋駒



【将棋駒】天上作 黄楊特上彫「錦旗書」美麗仕上げ 桐元箱付き

油、研磨等もしておりません、制作当初のまま木地も白く

【仙佳作】黄楊・特上彫（錦旗） 将棋駒

これからの駒です。

将棋駒 仙佳作 水無瀬書体 黄楊彫 晃尚 駒箱付 X626



国産本榧 碁盤 天地柾

日常指す分には申し分レベルではないかと思います。

将棋駒 田五郎マロ様 長期保存未使用※一平作 黄楊 錦旗 余歩1



将棋盤 新榧5.8寸 天柾 駒台付

角桐箱にて発送させていただきます。

※特注品【本榧対局時計台】＋【対局時計、DIT-40】



直筆扇子 木村一基九段

駒サイズ

勝月作・魚龍一字彫・花梨杢・落款入内蓋付桐平箱入★左馬根付★紗季作★金蘭駒袋付き



本榧脚付き将棋盤

王 縦31.4㎝ 横2.69㎝ 厚み9.0mm

泰黄楊 伏龍作 錦旗 将棋駒

歩 2.61 2.07 7.1

【将棋駒】天上作 黄楊特上彫「錦旗書」美麗仕上げ 桐元箱付き



【仙佳作】黄楊・特上彫（錦旗） 将棋駒

総駒数 41枚 余り歩1

将棋駒 仙佳作 水無瀬書体 黄楊彫 晃尚 駒箱付 X626



国産本榧 碁盤 天地柾

是非よろしくお願いいたします。

将棋駒 田五郎マロ様 長期保存未使用※一平作 黄楊 錦旗 余歩1



将棋盤 新榧5.8寸 天柾 駒台付

値引き交渉等お気軽にお申し付けくださいませ。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

将棋駒21800→17800※長期保存未使用※一平作 黄楊 錦旗 余歩1こちらは一平作 黄楊 錦旗 余歩1指し傷も見当たらなく、未使用品になります。駒特有の制作時の傷、長期保存品のため若干駒特有のしみがございますご理解の後、ご購入お願いいたします。油、研磨等もしておりません、制作当初のまま木地も白くこれからの駒です。日常指す分には申し分レベルではないかと思います。角桐箱にて発送させていただきます。駒サイズ王 縦31.4㎝ 横2.69㎝ 厚み9.0mm歩 2.61 2.07 7.1総駒数 41枚 余り歩1是非よろしくお願いいたします。値引き交渉等お気軽にお申し付けくださいませ。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

※特注品【本榧対局時計台】＋【対局時計、DIT-40】直筆扇子 木村一基九段勝月作・魚龍一字彫・花梨杢・落款入内蓋付桐平箱入★左馬根付★紗季作★金蘭駒袋付き本榧脚付き将棋盤泰黄楊 伏龍作 錦旗 将棋駒【将棋駒】天上作 黄楊特上彫「錦旗書」美麗仕上げ 桐元箱付き【仙佳作】黄楊・特上彫（錦旗） 将棋駒将棋駒 仙佳作 水無瀬書体 黄楊彫 晃尚 駒箱付 X626国産本榧 碁盤 天地柾将棋駒 田五郎マロ様 長期保存未使用※一平作 黄楊 錦旗 余歩1