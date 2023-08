▪️古着・ヴィンテージ商品を中心に販売しております▪️

*GALFY ロゴ 裏地 ヒョウ柄 フェイクファー ジップブルゾン F

☆フォロー割引(詳細はプロフィールか下記に記載)

#古着屋キャンベル

#古着屋キャンベル_outer (アウターまとめ)

#古着屋キャンベル_sports (スポーツ系まとめ)

【adidas(アディダス)】

ブンデスリーガ シャルケ04

刺繍プルオーバーコットンブルゾン

ブルー 80s90s メンズM〜L

希少な80s90sアディダス

ブンデスリーガ、シャルケ04の

刺繍プルオーバーコットンブルゾン!

元日本代表、内田篤人も選手在籍した

ブンデスリーガ、シャルケ04の刺繍ロゴ、

厚めの生地が高級感あるアイテム☆

◆◆◆商品説明◆◆◆

【サイズ】メンズ M〜L (us S)

【カラー】ブルー

【詳細サイズ(素人採寸です)】

肩幅:約52cm

身幅:約61cm

着丈:約70cm

袖丈:約56cm

【ダメージ】

多少の汚れありますが、

大きな傷のない美品です。

-------------------------------

★質問があればお気軽にコメントを♪

★この商品は古着です。

古着や新古品にご理解のある方のみご購入よろしくお願いします。

★古着はすべてクリーニング済で、一つ一つ丁寧に個包装しております。

安心してお買い求めください。

・即購入OK

・土日祝日(長期連休)は連絡、配送をお休みしております。

-------------------------------

☆お得なフォロー割引きしております

①フォローする

②コメント欄よりフォローしたことをお伝え下さい

★15000円以上→500円引き

★10000円以上→300円引き

★5,000円以上→200円引き

★2,000円以上→100円引き

※必ず購入前に申請よろしくお願いします。

購入後は、受け付けることができませんのでご了承下さい。

すでにフォロー頂いている方はコメント欄よりお伝え下さい!

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

