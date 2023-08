専門店では フェアウェイウッド ●テーラーメイド 5W (TX) PT-7 TourAD クラブ

⭐️値引き交渉は致しません⭐️

パラダイム トリプルダイヤモンド ドライバー 9°



シャフト テーラーメイド フェアウェイウッド 5W グラファイトデザイン TourAD PT-7 (TX) 41.75インチ グリップ新品

※0.5インチ チップカットしてあります。

❤️他にも沢山の掘り出し物がございます。

#ゴルフ問屋JOGS

#ゴルフ問屋JOGSグラファイトデザイン

#ゴルフ問屋JOGSシャフトTX

#ゴルフ問屋JOGSPT

#ゴルフ問屋JOGSテーラーメイドシャフト

#ゴルフ問屋JOGSテーラーメイド

#ゴルフ問屋JOGSテーラーメイドシャフトドライバー

❤️TXシャフトはプロ・トップアマ支給品の為、通常は販売しておりません。

❤️実際にプロがトーナメントで使用しておりました。

❤️グリップは新品交換済みです。

❤️プロ支給品・限定品等、ゴルフショップには無いシャフトが多いです。

❤️ゴルフクラブ&シャフト同梱発送可能です。

2本目以降ご購入の場合は発送料金(1500円)を表示料金より割引致します。必ずご購入前にコメントにてご連絡下さい。

⭐️注意⭐️

傷・汚れについて

目立つものは写真に記載しておりますが写真では写しきれない傷・汚れがある場合もあります。中古品のためご理解の上購入くださいませ。

【商品詳細】

中古シャフト

フェアウェイウッド 5W用

フレックス:TX

TXはプロ・トップアマチュア用の一番硬いシャフトです。

【スペック】

シャフト重量:74g

総重量:124.7g(グリップ、スリーブ込)

長さ:41.75インチ(sim装着時)

長さ:41.25インチ (スリーブ先端からグリップエンド)

トルク:3.2

キックポイント:中調子

グリップ: GOLFPRIDE360 M60R 50g 新品

⭐️確認⭐️

スリーブ先端から、グリップエンドの長さで計測しております。0.25インチ(6.35mm)以下の誤差は全て切り下げで表示しております。必ず写真をご確認の上ご購入をお願いします。

【対応ヘッド】

SIM, SIM MAX, SIM MAX D, SIM2 MAX, SIM2 MAX D, M1, M2, M3, M4, M5, M6, グローレF, グローレF2等に装着できます。

SH0839

商品の情報 ブランド テーラーメイド 商品の状態 やや傷や汚れあり

