Newbalance公式オンラインで新品購入したU990TA4になります(二足目)。

短時間で10回程度履きました。状態は綺麗です。写真をご確認ください。

※インソールは別の物を使っていたので、新品未使用。

サイズ: 27cm

型番: M990 ta4 990ta4 990 ta4 v4 990v4 m990v4

付属品: 切り取ったタグ、個人情報抜きの明細書、予備シューレース

※オリジナルの靴箱はありません。別の箱で発送致します。

※購入前に必ずプロフィールをお読みください

※画像の色は実物と異なって見える場合があります。

※商品は正規店にて購入された正規品(本物)となります。偽物、詐欺等絶対にないので安心してご購入ください。

◾️注意事項

PC、撮影環境により画像と実物の色が多少違う事もありますが、ご了承下さい。

完璧なお品をお求めになられている方、神経質な方に関しましては大変申し訳ございませんがご購入をお控えいただけますようお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

