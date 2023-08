新着 New Balance 2002R LN/グレイ スニーカー

New Balance 2002R LN 26.5

新品未使用品です。靴箱と同梱品全部あります。

New Balance の名作から最新モデルまでを、中国の旧正月をコンセプトにアレンジした“Lunar New Year” コレクションが登場

Made in USAのフラッグシップモデルとして2010年に登場した「MR2002」からインスパイアされた重厚なアッパーデザイン、N-ERGYとABZORBを搭載したハイスペックなソールを組み合わせたLIFESTYLEモデル「M2002R」。

上質なスエードとメッシュを使用したアッパー、ヒール部には毛足の長いヘアリースエードを使用。

温かみのあるグレーにアクセントカラーに縁起が良いとされる深みのあるレッドを使用した「Lunnar Year」限定モデル。

メインカラー···グレー

人気モデル···new balance 2002r

値下げ可能ですので、気軽に声かけください。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

