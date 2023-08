【値下げ不可・急ぎの発送不可】

THE NORTH FACE

シンプルなデザインで、タウンユースで使いやすいカーディガン。胸元にさりげないロゴがついています。

生地感も程よい厚さ、柔らかく、少々ストレッチのある生地で動きやすさあり。オールシーズンに便利なジップアップフリースカーディガンです。

【素材】ポリエステル72%、レーヨン28%

【サイズ】メンズXLサイズ

※男女兼用デザインです

※詳しいサイズ表記は掲載の画像をご参考ください。

●韓国ノースフェイスの正規品です。日本未発売の品番です。もちろん正規品・本物ですのでご安心ください。

【色目について】

お使いのタブレット画面設定や照明の違いで、写真によって色目が変わることがあります。予めご了承ください。

【梱包方法についてご了承下さい】

梱包方法に神経質な方はご購入をご遠慮ください。プチプチなしの簡易包装です。

購入当初から畳まれている商品で、梱包時も小さく丸め圧縮して発送いたします。

到着後、お早めに開封して広げてください。開封時は刃物などで商品が傷つかないようお気をつけ下さい。

※出品前に商品の検品済みです。

※即購入OKですが、ご購入前にお手数ですが、商品説明のご確認をよろしくお願い致します。

☆お値引き不可ですが、他の同一発送可能の商品でしたら、気持ち程度ですがお値引き可能です!ご購入前にコメントにてご連絡下さい。

#ノースフェイス

#ノースフェイスキッズ

#韓国ノースフェイス

#韓国ファッション

#スウェット

#ノースフェイスフリース

#カーディガン

#ノースフェイススウェット

#レディーストレーナー

#メンズトレーナー

#フロントビュー

#リアビュー

#日本未発売

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

