メインカラー...ホワイト、ベージュ、グリーン

ナイキ AIR MAX 95 AP

人気モデル...NIKE ダンク

新品未使用 NIKEエアフォース1

スニーカー型...ハイカット(High)

Jordan 1 Retro High YinYang Black 28.5cm



Gorigori プロフ必読様専用 ナイキ SB ダンク ロー グッチ

正規品購入、未使用・未試着の「ナイキ NIKE」の「ダンク ハイ PRM ゴールドマウンテン DUNK HI PRM Gold Mountain」をご紹介します

美品‼️adidas Crazy BYW X Pharrell 26cm



NIKE Travis Scottエアジョーダン1

手元に届いた時から試着などはしておりません

ナイキ エアジョーダン XXXIII フューチャー オブ フライト

アトモスから送られてきた段ボール箱に入れてお送りします

Converse ChuckTaylor HI Black CT70



新品!Drake NOCTA × NIKE エアフォース1 ノクタ

<商品詳細>

【CHUCK TAYLOR】チャックテイラー ct70 6 1/2 25cm

メーカー:ナイキ NIKE

Nike Air Force 1 Low '07 LV8

商品:ダンク ロー HI ゴールドマウンテン DUNK HI PRM Gold Mountain FD0776-100

コンバース QAK CP GORE-TEX HI/F/CE

サイズ:28センチ US10、UK9、CM28、BR42、EUR44

NIKE Air Jordan 1 Next Chapter 27cm

商品内容:本体(黒タグ付き)、オリジナルの箱(写真に写っているものが全てです)

ナイキ ジョーダン6 hare バックスバニー

コンディション:未使用 未試着

激レアカラー 正規品 クリスチャンルブタン 紫 41ハーフ スパイク スニーカー



新品!アトモス当選品!PUMA CLYDE OG グリーン 29cm

コンディションに対して神経質な方はご遠慮ください

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

