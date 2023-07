【ついに再販開始！】 Hey! Say! JUMP グッズ 大量 まとめ売り 薮宏太 多め アイドル

Hey! Say! JUMPのグッズセットです。

基本は新品未使用ですが一部使用済みだったり破損あります。

詳しくは説明文、画像をご覧下さい。

バラ売り不可

値下げ不可

〇公式写真 ステージフォト 薮個人多め

jr時代から2018年頃まで 古いものは変色有

Dear~マエヲムケ辺りは薮写っているもの混合含め抜け無し

〇会報 0~最新

〇カレンダー 14冊

(2005年~ jr時代の物もあり)

外側のダンボールは補強し直しているものあり

〇ジャンボうちわ ミニうちわ 15枚

一部袋の状態悪いものもありますが、中身は新品です。

〇コンサート、舞台、映画 パンフレット 15冊

一部袋のついていないもの、表紙やカバーの状態が悪い物あり。

〇クリアファイル 12枚

薮個人、集合

〇JANPOST 中高生新聞連載

2016年頃から最終回まで

枠外に日付手書きで書いてあります

〇その他グッズ

・ウチの夫は仕事ができない ドラマ BOX

(本編5枚+特典ディスク1枚)

・Ya−Ya−yah

アクリルうちわ

フォルダ

バッジ

アルバム

・DEAR.

レターセット

ボディーシール

ハンカチ

チャーム やぶんぶん

・I/O

ペンラ

ブランケット

フォトフレーム

フォトブック

砂時計

・SENSEorLove

ペンラ

・PARADE

ペンライト

・セブンイレブンコラボ

ボディーシール

タオル

ペン

フィギュアチャーム

フォトフレームキーホルダー

・10周年パスモケース

・漫画 (Ya−Ya−yah2冊 jump5冊)

・White Love ノート

・cosmic human シール

・銀テ (Dear SENSEorLove等 4種)

・jumping car 風船 黄緑

・ポスター 数枚 難あり

・Saturday Johnnys等その他新聞記事

・フライヤー等おまけ

・応援うちわ (表薮 裏矢印)

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

