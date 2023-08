男の子向けプレゼント集結 スタイリスト私物 エンノイ シャカシャカ　S パンツ その他

※現在パンツのみの出品に変更中です※

抽選に応募していたことをすっかり忘れており、別で出費がかかってしまった為出品いたします。

※折角当選したので着用したい気持ちもあり、出品を取り下げる可能性があります。

発送まで少々お時間をいただきます。

お気軽にいいね、コメント、即購入どうぞ!

・【SET UP】エンノイとスタイリスト私物

NYLON JACKET+PANTS

・カラー Formal Garden

・サイズ S

・新品未使用

柄・デザイン···無地

季節感···春、夏、秋、冬

ENNOYとスタイリスト私物〉の定番セットアップの新作「シャカシャカ23」。

「Triple Black」「Navy Blue」「Formal Garden」「Sage」の4色のボディカラーに対してThe Ennoy Professional®︎の刺繍はすべて黒で統一し、S~XXLの5サイズ展開。ジャケットのみ、パンツのみ、上下セットの3パターンから購入方法をお選びいただけます。

素材にはコットンのようなソフトな肌触りとマットな色調が特徴の「ライトシェル・シールド・タフタ」を採用。

軽いのに強度が高く、適度な防水・防風性も備えているため日常からちょっとしたアウトドアまで幅広いシーンでガシガシ着用いただけます。

⁡

シルエットは前作のシャカシャカと比べて全体的にややゆったりとしたサイジングにアップデート。

ダブルファスナー仕立てのジャケットは裏地にメッシュ、両裾脇には好みのフィットに調節できるドローコードを施しており、襟の高さを前作よりも少し高く設定。内側の上部にはフックなどにさっと掛けられるループを新たに採用しています。

またパンツはイージーな紐付き・ウエストゴム仕様。

ウエスト左下にキーホルダーなどを引っ掛けられるループを施し、フロントディテールはファスナーによる前開き型に改良。

ジャケット、パンツともに、下げ札にENNOYオリジナルの缶バッジが付きます。

The Ennoy Professional

エンノイ

スタイリスト私物

NYLON JACKET

NYLON PANTS

ナイロンセットアップ

シャカシャカ

ナイロンジャケット

ナイロンパンツ

山本康一郎

1LDKセレクト

ワンエルディーケーセレクト

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 新品、未使用

WTAPS x Champion ACADEMY TROUSERS Beige