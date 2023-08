※内側のタグにスレあり、全体的に使用感の少ない美品

※中古ですので、古着に慣れていない方や完璧な状態をお求めの方はご注意下さい

SizeL

頭まわり59cm

高さ 9.5cm

ツバの長さ5cm

トップクラウン 縦18 横15

Head master 製のクライムの激レアアイテム

サイズはゴールデンサイズのLです

今後出会えるかどうかもわからないくらい非常に良い状態です

ご不明な点がございましたらお気軽にご質問下さい

商品の情報 ブランド ゾーラック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

