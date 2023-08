カラー···ネイビー(見にくいですがブラックではないです)

アプレッセ BD Denim Shirt apresse デニムシャツ

2度着用のみの美品です。

DESCENDANT ベースボールシャツ



モンクレール フランネルコットン チェックシャツ

新柄のストライプオープンカラーシャツになります。

Cabana Shirt-C/Pe/R-Lace Cloth/Flower

太さの異なるストライプ柄はオリジナルになります。

URU(ウル)/LONG SLEEVE SHIRTS/Sax

落ち感のあるレーヨン素材ですが、特有の美しいカラーリング、抜群の着心地になりますので、オールシーズン着て頂けると思います。

kujaku by takuma nishizaka 18ss 瞑想シャツ 刺繍

サイズ感はアロハシャツとほぼ同じになります。

【HECTIC】オープンカラーシャツ Msize



cinoh LAYERED SHIRT

S 着丈約72cm 身幅約60cm 肩幅約47cm 袖丈約26.5cm

JILSANDER 20ss シャツジャケット size39

M 着丈約74cm 身幅約62cm 肩幅約49cm 袖丈約27cm

WACKO MARIA ワコマリア HAWAIIAN SHIRT

L 着丈約76cm 身幅約64cm 肩幅約51cm 袖丈約27.5cm

SANTANA ノースリーブシャツ USED

XL 着丈約78cm 身幅約66cm 肩幅約53cm 袖丈約28cm

シンプル◎ 古着男子 ブランド古着 COMOLI コットン カバーオール シャツ

*若干のサイズ誤差がある場合がございます。

ルイヴィトン モノグラムシルクショーツショートスリーブシャツ M



60s〜 TOWN CRAFT タウンクラフト ストライプ 開襟 パジャマシャツ



AURALEE オーラリー シャツ

#breakfastclub

【超オーバーサイズ】HARLEY-DAVIDSONデニムシャツ古着刺繍ロゴ

#wackomaria

ナンバーナインのネルシャツ サイズ2

#verdy

BLACK COMME des GARCONS 20ss テーラード ドッキング

#wtaps

Badhopカサブランカyzerrアロハシャツcasablancaテニスシャツ

#palaceskateboards

TOGA ARCHIVES 21AW DICKIES zip up シャツ

#minnano

Supreme Patchwork Oxford Shirt blue

#creek

グッチ☆ドラゴン刺繍ロゴ入りエンブロイダリーチェックシャツ 龍 17.

#supreme

GUCCI グッチ シャツ 花柄 フラワー 90s ヴィンテージ

#hoteldrugs

新品未使用タグ付き✨HYSTERIC GLAMOUR 両面刺繍ボーリングシャツ

#ssz

INDIVIDUALIZED SHIRTS スタンダードフィット 15

#1ldk

希少 ヴィンテージ HERMES エルメス 長袖シャツ ドレスシャツ 紺

#ennoy

ラキネス マットトロピカルロングシャツ

#スタイリスト私物

希少 ISSEY MIYAKE アロハ レーヨンシャツ 総柄 極美品

#daiwapier39

シュプリーム コムデギャルソンシャツ パッチワークシャツ

#letloose

古着★INK インク リメイク 再構築 ペイズリー柄 ヴィンテージスカーフシャツ

#bott

未使用 タグ付き ノーアイディー アシメシャツ

#tttmsw

Ground Y 23SS CREPE de CHINE JUMBO SHIRT

#野村訓市

激レア CALEE L/S SNAKE PATTERN SHIRT 蛇 ヘビ柄

#野村周平

90's IRON MAIDEN アイアン・メイデン オープンカラーシャツ 総柄

#fuckingawesome

WTAPS 23SS ベースボールシャツ Sグレー

#richardson

supreme plaid flannel shirt 19ss シュプリーム

#alwayth

【新品】ブラックレーベルクレストブリッジ シャツ ブ L バーバリー 626

#neighborhood

レア 90s OLD Stussy USA製 オープンカラー 半袖 アロハシャツ

#UNSLACKS

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ワコマリア 商品の状態 未使用に近い

