ブランド説明

A.P.C. アーペーセー ブラウン カラー 細畝 コーデュロイ パンツ 原宿

今やウエアのみならず靴やアクセサリーまでトータル展開するMAURO GRIFONI(マウログリフォーニ)ですが、ブランドの始まりは1992年北イタリアのベローナでシャツブランドとしてスタートしました。当時は一流ブランドのシャツのOEMも手掛けていたこともあり、シャツの絶妙なシルエットとマテリアルは「流石」の一言です。セリエAの選手や女優など多くを顧客に持つ、イタリアでも絶大な人気を誇るブランドです。

STUDIO NICHOLSON SORTE プリーツパンツ



WTAPS CREASE DL TROUSERS POLY. TWILL

商品紹介

美品 ジョルジオアルマーニ ホワイトチノパンツ48

新品正規品、MAURO GRIFONI(マウログリフォーニ)のパンツです。

MAMBA CULTIC TROUSERS 限定モデル/廃盤

コットン100%のサイドポケットパンツ。

【美品・M品番】バズリクソンズ アーミー チノパン M41 U.S.ARMY

シンプルで合わせやすくオールシーズン着用可能です。

wind and sea × malbon golf チノパングリーン

激安価格、75%OFFプライスでの販売です☆

メゾンマルジェラ チノパン黒 サイズ46(SからM相当)



uniform experiment ストレッチテーパードチノ サイズ4

商品スペック

stussy チノパン L

生産国:モルドバ

新品 マウログリフォーニ コットンパンツ 46 MPT993 Mサイズ チノパン

素材:コットン100%

ノースフェイスパープルレーベル チノパン ナナミカ スタンダード ベイカー

表記サイズ:46(日本サイズでM相当)

80s Levi''s 505 カツラギ ブラック コットンツイル パンツ

色:ネイビー(画像も合わせてご確認ください)

bluelug×pwa×under the sun パンツ BROWN Mサイズ

コンディション:新品、タグ付き

visvim ビズビム CHINO SHORTS DMGD

小売価格(税抜):38,000円

フランス軍m52実物チノパン



POLO COUNTRY ポロカン タック デニムパンツ トラウザー ポロ

ウエスト:82cm

HERILL ヘリル 22ss HL Denim Splash Tuck

股上:25cm

【新品】NILOS JULIUS 2016SS プリント パンツ 1

股下:78.5cm

22SS Supreme Chino pant Grey stars 34

わたり幅:28.5cm(ぐるりで57cm)

BEAMS PLUS / 2プリーツ チノ トラウザーズ パンツ メンズ S 紺

ヒザ幅:20.5cm(ぐるりで41cm)

BELL STAMP WEAR FLAPPU CHINO フラップチーノ

裾幅:17.5cm(ぐるりで35cm)

21ss Supreme PinUpChinoPant / khaki チノパン

フロント:ファスナー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マウログリフォーニ 商品の状態 新品、未使用

ブランド説明今やウエアのみならず靴やアクセサリーまでトータル展開するMAURO GRIFONI(マウログリフォーニ)ですが、ブランドの始まりは1992年北イタリアのベローナでシャツブランドとしてスタートしました。当時は一流ブランドのシャツのOEMも手掛けていたこともあり、シャツの絶妙なシルエットとマテリアルは「流石」の一言です。セリエAの選手や女優など多くを顧客に持つ、イタリアでも絶大な人気を誇るブランドです。商品紹介新品正規品、MAURO GRIFONI(マウログリフォーニ)のパンツです。コットン100%のサイドポケットパンツ。シンプルで合わせやすくオールシーズン着用可能です。激安価格、75%OFFプライスでの販売です☆商品スペック生産国:モルドバ素材:コットン100%表記サイズ:46(日本サイズでM相当)色:ネイビー(画像も合わせてご確認ください)コンディション:新品、タグ付き小売価格(税抜):38,000円ウエスト:82cm股上:25cm股下:78.5cmわたり幅:28.5cm(ぐるりで57cm)ヒザ幅:20.5cm(ぐるりで41cm)裾幅:17.5cm(ぐるりで35cm)フロント:ファスナー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マウログリフォーニ 商品の状態 新品、未使用

Polar Skate Co. RAILWAY CHINOS - SAND LJACOB COHEN ホワイトパンツモンサンミッシェル コーデュロイ ヴィンテージ モールスキン ワークGUCCIチノパンDickies × LIDNM テーパードステッチパンツ M (BEIGE)AUBETT ワンタック トラウザーズ パンツ ネイビーエンジニアードガーメンツCarlyleパンツシュプリームパンツコモリ 22SS コットンチノオーバーパンツ 2 ベージュメゾン マルジェラパンツ