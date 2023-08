ご覧頂き、ありがとうございます

ご覧頂き、ありがとうございます<商品名>❤️OLYMPUS PENオリンパス ペン E-PL9 ブラウン 標準レンズ(写真掲載レンズ:14-42mmII R)セット❤️大人気機種につきコメなし 即購入OK!オススメポイント✅使用の少ないシャッター回数1090!✅16種類のアートフィルター✅プロ技を簡単再現『アドヴァンスフォトモード』✅静音撮影可能✅総画素数1605画素数の高画質!✅洗練された高級感あるデザイン✅Wifi 機能搭載なので撮った写真をすぐさまスマホに転送可能✅SNSへのシェアも簡単✅大容量32GB SDカード付き✅可動式パネルで自撮りもらくらく✅ボディ内手ぶれ補正機能搭載✅タッチでシャッター&スマホをリモコン✅安心初期不良保証(到着後3日以内)✅24時間以内配送✅送料無料✅しっかりとクリーニング済み✅丁寧な梱包でお届け是非、このチャンスをお見逃しなくコンディション【外観】使用も少なく、僅かな擦れ傷程度で全体的にとても綺麗でオススメです♪【光学】使用に伴う僅かなチリホコリ等の混入程度でクリアなレンズでカビくもりはございません♪【動作状況】動作良好当方で確認済みです♪【付属品】本体E-PL9 ブラウン標準レンズ (14-42mm II R)ボディキャップレンズキャップ(前後)充電器バッテリー純正本革ストラップUSBケーブル元箱クイックスタートガイド *公式サイトより取扱説明は閲覧&ダウンロードできます【おまけ】ブロアーマイクロファイバークロスSDカード32GB他のフリマサイトにも出品中です突然削除することがありますお早めに!他にも多数カメラを出品中ですこちらをタップ#marishopcamera最後までご覧いただき、ありがとうございました♪#カメラ #一眼レフ #ミラーレス #OLYMPUS #オリンパス#初心者#イベント#運動会#発表会#撮影#望遠#単焦点#パンケーキレンズ人気モデル/シリーズ...OLYM…

