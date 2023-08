#hurugiレザーシューズ一覧

【ブランド】G.H.BASS & CO

【生産国】USA

【色】バーガンディー

【品質】レザー

【特徴】WEEJUNS

G.H.BASSのローファーです。アメリカの老舗シューメーカーで、ローファーの代表的なブランドです。こちらはUSA製のオールドモデルです。サイズ表記は9 1/2 D、日本サイズで27.5㎝です。アメリカで見つけた一点物、宜しくお願い致します。

☆色はお使いのスマホ、PCによって変わる場合がございます。

【状態】 レザーに軽めの擦れや履きジワ、インソールやかかと内側に多少の使用感がございます。アウトソールにペンで文字が書かれており、左足のヒールゴムに少しだけ欠けがございますが、問題なくご使用頂けます。ソールは多少減っていますが、まだまだご使用頂けます。両足のかかとの縫い目脇に、小さなパンチ穴が空いておりますが、これは製造過程で出来る物だと思います。販売前に磨いてあります。

サイズ表記:9 1/2 D

実寸:アウトソール 28.5㎝

最大横幅 10㎝

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ジーエイチバス 商品の状態 やや傷や汚れあり

