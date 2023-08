人気満点 ジェイアンドエムデヴィッドソン J&M DVIDSON ペブル　ミニ ショルダーバッグ

ジェイアンドエムデヴィッドソン

商品の情報 ブランド ジェイアンドエムデヴィッドソン 商品の状態 新品、未使用

ジェイアンドエムデヴィッドソン J&M DVIDSONショルダーバッグ ぺブル ミニ本体:牛革内側:カードポケット×1外側:オープンポケット×1サイズ : 縦幅11cm 横幅16cm 厚6cmショルダー(長さ) : 55〜122cmショルダー(太さ) : 1cmショルダー(着脱) : 可重量 : 約 210g新品の未使用品です。保存袋があります。

