ご覧いただきありがとうございます♡

アーバンリサーチ かぐれ リネンAラインワンピース NAVY 新品未使用

即購入大歓迎です(⑅•ᴗ•⑅)

✿ アイテム

MACKINTOSH PHILOSOPHY

マッキントッシュフィロソフィー

フラワー柄 花柄 ロング ワンピース

清楚系 爽やか 上品ワンピース 三陽商会

上質な生地感で、白地にブルーが映えるフラワープリントがとても可愛いらしい1枚です。

出品を少し迷っているため、大幅なお値下げはご遠慮ください。

✿ サイズ L

総丈 120cm

着丈 116cm

身幅 45cm

ウエスト 35cm ウエストゴム有

平置き実寸。素人採寸になりますので多少の誤差はお許しください。

✿ 状態

前の裾あたりに小さな汚れがあります。

写真をご確認ください。

使用回数は少なめなので使用感もなく

全体的に綺麗でまだまだたくさん着て頂けます✨

✿ カラー

アイボリー × ブルー

✿ 素材

ポリエステル100%

・一度人手に渡ったused品、素人の自宅保管、素人検品のため気になる方はお控えください。

丁寧にひとつひとつ検品させて頂いておりますが、見落としがある場合もございます。

・出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。

ご質問等ありましたらご気軽にどうぞ♡

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マッキントッシュフィロソフィー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

