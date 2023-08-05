優先配送 ★ 極上美品PT 950プラチナ男性1.0 ctプリンセスダイヤモンドリング2 リング

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プラチナ Pt900 喜平リング WINカットトリプル 19号 3.9g

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商品詳細
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イーノス 拡張サイズギミック 『ディエファイア』 K18ゴールド ダイヤモンド
状態：新品未使用
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素材：PT 950（PT 950刻印あり）
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沖縄北海道鹿児島プラス1500円
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★ 極上美品PT 950プラチナ男性1.0 ctプリンセスダイヤモンドリング2
鑑別書や説明書がなく気になる方はお控え下さい
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商品の状態新品、未使用

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【天然】ブルールチル デュモルチエライト リングs925 18.1*12.5mm
ご観覧ありがとうございました。好きなら購入できます。コメントがあっても直接買うことができます。商品詳細状態：新品未使用素材：PT 950（PT 950刻印あり）何サイズが必要ですか？メッセージをお願いします。サイズ：14-24号（在庫が十分あります）沖縄北海道鹿児島プラス1500円鑑別書や説明書がなく気になる方はお控え下さい【大切な方へのプレゼント、ギフトに】 お誕生日、記念日、クリスマス、バレンタインデー、お祝いの贈り物等にどうぞ。

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